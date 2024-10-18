У Молдові з'явилися плакати з Приходько з написом "Ні ЄС": як до цього причетна російська пропаганда

На постерах рекламували концерт виконавиці, який так і не відбувся.

У Молдові з'явилися плакати зі співачкою Анастасією Приходько, на яких було написано "Ні ЄС". Це викликало серйозне занепокоєння серед населення.

Як пише The New York Times, посилаючись на начальника національної поліції Молдови Віорела Чернаутяну, відповідні постери були поширені у вересні. На афішах рекламували концерт Приходько, який мав відбутися 6 жовтня. Утім, один з написів викликав у Чернаутяну серйозне занепокоєння. На постері був розміщений лозунг російською та румунською мовами NU EC, що перекладається як "Ні ЄС". Плакати з'явилися саме перед тим, як у Молдові має проходити конституційний референдум, де будуть визначати шлях країни щодо вступу до "Європейського Союзу".

Віорела Чернаутяну зазначає, що плакати не мали нічого спільного з Анастасією Приходько. За його словами, "це велика психологічна операція Росії", що спрямована на те, аби зірвати проведення референдуму.

Скандальна афіша з Анастасією Приходько на вулицях Молдови

Чернаутяну стверджує, що це справа рук молдавського олігарха Ілана Шора, який втік до Росії. У начальника поліції Молдови нібито є докази, що люди, які замовили плакати з лозунгом "Ні ЄС", пов'язані із втікачем. До слова, Шор, якого в Молдові засудили до 15 років ув'язнення, роками працював на поширення російських наративів і розпалювання ворожнечі між Заходом.

Плакати, на яких рекламувався концерт Анастасії Приходько з лозунгом "Ні ЄС", в Молдові заборонили і швидко прибрали, пославшись на незаконну агітацію. Що ж стосується виступу артистки, то він так і не відбувся.

Як пише DFRLab, проросійські пабліки одразу почали поширювати інформацію, що концерт Приходько скасували через те, що вона проти вступу до ЄС, про що співачка відкрито говорила в своїх соцмережах. Утім, у команді виконавиці заявили, що вона сама скасувала подію. До речі, на сайті співачки досі розміщена афіша з анонсом, де вказаний лозунг "Ні ЄС".

Афіша концерту досі розміщена на сайті Анастасії Приходько

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Приходько обурилася через закиди "чому не державною". Також артистка заступилася за російськомовних українців.

Настя Приходько заступилася за російськомовних і гнівно відреагувала на докори "чому не державною"

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