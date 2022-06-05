У Москві Іван Дорн вимагав прикрасити номер синьо-жовтими кульками, а на сцені читав вірші українською

Російська продюсерка Олеся Сазикіна розповіла, як їй працювалося з Іваном Дорном, коли він ще гастролював РФ.

Сазикіна пожалілася, що Іван Дорн якось перед новорічним концертом у Москві 2014 року висунув низку умов.

Зокрема, виконавець вимагав, аби його номер у готелі прикрасили синьо-жовтими кульками, та щоб там розмістили прапор України. Коли ж виконавець вже опинився у готелі, він захотів, аби йому ввімкнули виступ президента України Володимира Зеленського, пише "Пятый канал".

Далі, бідкається Сазикіна, Дорн завалив новорічну програму. Мовляв, він мав 45 хвилин співати своїх пісень, а замість цього хвилин 20 читав вірші українською та називав себе патріотом своєї країни.

Нагадаємо, що через свої різкі висловлювання у бік Росії та засудження війни в Україні Іван Дорн у квітні потрапив до російського "чорного списку" з забороною на в’їзд до країни-агресора на 50 років.

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