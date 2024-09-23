У Москві спаплюжили могилу путініста Маслякова, який палко підтримував війну в Україні

У Москві спаплюжили могилу російського ведучого-путініста Олександра Маслякова, який палко підтримував вторгнення Росії до України.

Помер скандальний шоумен ще 8 вересня, а похоронили його 11-го на Новодівочому цвинтарі у столиці РФ. Однак могила ведучого-путініста не довго простояла у належному вигляді. Як пишуть російські пропагандисти, днями невідомий чоловік спаплюжив її. Він порозкидав всі квіти, світлини, а також траурні вінки. Окрім того, чоловік витягнув з могили хрест та переніс його до іншого місця.

Могилу Олександра Маслякова спаплюжили / Фото: скриншот з відео

За словами пропагандистів, невідомого вже нібито затримали правоохоронці. Чому чоловік спаплюжив могилу скандального ведучого – невідомо.

Могилу Олександра Маслякова спаплюжили / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, за життя Олександр Масляков був палким путіністом та навіть був довіреною особою на так званих "виборах" в РФ. Звичайно ж, шоумен підтримував російське вторгнення до України. Ба більше, він спонсорував ведення війни на українських землях. За таку позицію Масляков був занесений до бази сайту "Миротворець".

Скандальний шоумен помер 8 вересня. До речі, на його похороні неочікувано засвітилися учасники команди КВК з України.

Читайте також: