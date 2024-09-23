У Москві спаплюжили могилу путініста Маслякова, який палко підтримував війну в Україні

Невідомий чоловік порозкидав звідти всі квіти, фото, а також прибрав хрест.
У Москві спаплюжили могилу російського ведучого-путініста Олександра Маслякова, який палко підтримував вторгнення Росії до України.
Помер скандальний шоумен ще 8 вересня, а похоронили його 11-го на Новодівочому цвинтарі у столиці РФ. Однак могила ведучого-путініста не довго простояла у належному вигляді. Як пишуть російські пропагандисти, днями невідомий чоловік спаплюжив її. Він порозкидав всі квіти, світлини, а також траурні вінки. Окрім того, чоловік витягнув з могили хрест та переніс його до іншого місця.
За словами пропагандистів, невідомого вже нібито затримали правоохоронці. Чому чоловік спаплюжив могилу скандального ведучого – невідомо.
Зазначимо, за життя Олександр Масляков був палким путіністом та навіть був довіреною особою на так званих "виборах" в РФ. Звичайно ж, шоумен підтримував російське вторгнення до України. Ба більше, він спонсорував ведення війни на українських землях. За таку позицію Масляков був занесений до бази сайту "Миротворець".
Скандальний шоумен помер 8 вересня. До речі, на його похороні неочікувано засвітилися учасники команди КВК з України.
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