Максим Глотов

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Одіозного актора Максима Глотова, який потрапив до бази "Миротворця" через гастролі в окупованому Криму, знайшли мертвим у Москві. 60-річний уродженець Одеси останні роки провів у забутті, самотності та бідності.

Тіло актора виявили у квартирі сьогодні, 1 серпня, після того, як знайомі не могли з ним зв’язатися від 27 липня. За даними росЗМІ, саме вони звернулися до поліції та МНС, які й відчинили двері. Тіло Глотова знайшли без ознак життя, слідів насильницької смерті не зафіксовано. Остаточну причину має встановити експертиза. За попередніми даними, у зрадника відірвався тромб.

Максим Глотов

До слова, колись популярний актор, відомий за ролями у понад 120 фільмах і серіалах, завершив життя в комунальній квартирі, працюючи водієм. Він втратив попит в акторській професії після того, як відкрито підтримав країну-агресора та виступав на заходах у тимчасово окупованому Криму.

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Глотов народився в Одесі, навчався в Саратові, грав у театрах Одеси, Казані, Саратова і Москви. Та після 2014 року обрав гастролі в Криму, участь у проросійських фестивалях і зніманнях.

Однак, як стало зрозуміло тепер, життя Глотова закінчилося в повній ізоляції. Його родина залишилася в Україні: батьки і син живуть в Одесі, брат — у Рязані. З дружиною він був розлучений.