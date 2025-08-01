ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
8467
Час на прочитання
1 хв

У Москві знайшли мертвим українського актора Максима Глотова: що відомо про останні дні зрадника

Актор відкрито підтримував дії Кремля та працював за криваві рублі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Максим Глотов

Максим Глотов

Одіозного актора Максима Глотова, який потрапив до бази "Миротворця" через гастролі в окупованому Криму, знайшли мертвим у Москві. 60-річний уродженець Одеси останні роки провів у забутті, самотності та бідності.

Тіло актора виявили у квартирі сьогодні, 1 серпня, після того, як знайомі не могли з ним зв’язатися від 27 липня. За даними росЗМІ, саме вони звернулися до поліції та МНС, які й відчинили двері. Тіло Глотова знайшли без ознак життя, слідів насильницької смерті не зафіксовано. Остаточну причину має встановити експертиза. За попередніми даними, у зрадника відірвався тромб.

Максим Глотов

Максим Глотов

До слова, колись популярний актор, відомий за ролями у понад 120 фільмах і серіалах, завершив життя в комунальній квартирі, працюючи водієм. Він втратив попит в акторській професії після того, як відкрито підтримав країну-агресора та виступав на заходах у тимчасово окупованому Криму.

Глотов народився в Одесі, навчався в Саратові, грав у театрах Одеси, Казані, Саратова і Москви. Та після 2014 року обрав гастролі в Криму, участь у проросійських фестивалях і зніманнях.

Однак, як стало зрозуміло тепер, життя Глотова закінчилося в повній ізоляції. Його родина залишилася в Україні: батьки і син живуть в Одесі, брат — у Рязані. З дружиною він був розлучений.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie