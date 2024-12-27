У моторошній ДТП помер 16-річна зірка фільму "На драйві"

Американський актор Гадсон Мік, який знявся у головних ролях фільму бойовика "На драйві", трагічно загинув.

Юнак 19 грудня потрапив у жахливу ДТП в США. 16-річний актор випав із автомобіля, який їхав, на дорогу. Внаслідок різкого падіння знаменитість отримав травми від удару тупим предметом. Міка негайно відвезли до місцевої лікарні. За його життя впродовж декількох днів боролися лікарі. Утім, на жаль, врятувати актора так і не вдалося. Його серце зупинилося 21 грудня, пише The Hollywood Reporter.

Гадсон Мік помер

Більше подробиць смерті поки не розголошується. Проте відомо, що поліція вже почала розслідування і з'ясовує обставини, за яких стався нещасний випадок.

До слова, за життя актор Гадсон Мік навчався у середній школі та полюбляв займатися не лише акторством, але й футболом. Артист знімався у другорядних ролях у телесеріалах. А найбільшу славу йому приніс фільм "На драйві". У кінокартині він зіграв дитячу версію головного героя Едгара Райта, який за сюжетом був водієм-втікачем. Поховають зірку 28 грудня у США.

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