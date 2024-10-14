У МЗС України відреагували на захоплення Джаредом Лето росіянами і його обіцянки дати концерти в РФ

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на вихваляння лідером американського гурту Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето росіян і його обіцянки дати концерти в Росії.

У МЗС вважають, що такі висловлювання є образливими, особливо тоді, коли від дій РФ страждають невинні люди, які щодня віддають свої життя за мир. Артистові нагадали, що Росія – терористична країна, яка напала на Україну, знищує міста та селища і коїть жахіття на українських землях.

Джареду Лето, який "відчув російську енергію", дали зрозуміти, що це насправді значить. Зокрема, МЗС у соцмережі X (раніше Twitter) опублікувало ролик, де показано наслідки ворожих обстрілів, знищені домівки та загиблі люди, серед яких були й ті, життя яких загарбники забрали під час окупації.

У МЗС України відреагували на обіцянки Джареда Лето дати концерти в Росії

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути жодного умиротворення Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" існування України", - дорікнули музикантові.

Нагадаємо, днями Джаред Лето відіграв концерт у Сербії, де було чимало росіян. Артист заявив, що "відчув їхню енергію". Також виконавець пообіцяв поїхати з виступами до РФ, коли "проблеми", саме так він назвав війну в Україні, закінчаться.

Джаред Лето неочікувано зібрався давати концерти в Росії, попри війну в Україні

Читайте також: