У МЗС України заявили, що Аліна Гросу не отримувала дипломатичних посад у США

У міністерстві наголосили, що артистка не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах.

У МЗС України спростували інформацію про те, що співачка Аліна Гросу нібито отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку.

До слова, відповідну новину поширила пресслужба артистки. Зазначалося, що співачка отримала дипломатичну посаду та стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. Утім, спікер МЗС України Георгій Тихий спростував цю інформацію та наголосив, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій", - повідомив Тихий у Facebook.

Нагадаємо, 23 вересня пресслужба Аліни Гросу поширила інформацію, що співачка отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. Виконавиця нібито стала офіційною представницею української культури на постійній основі. Як виявилося, інформація не відповідає дійсності.

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