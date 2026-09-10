"У нас гепнуло": відома акторка шокувала падінням російського дрона в її дворі

Даша Малахова

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Українська акторка та ведуча Даша Малахова шокувала, що в її дворі впав російський дрон.

Про це знаменитість розповіла у своїх соцмережах. Даша Малахова опублікувала ролик, де зазначила, що в її дворі «гепнуло», оскільки впав російський дрон. Знаменитість у цей момент разом із родиною перебувала вдома.

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На щастя, з Дашею Малаховою та її близькими все гаразд. Що ж стосується пошкоджень, то ведуча ще їх не зафіксувала, оскільки після інциденту мала їхати у справах. Наостанок акторка подякувала всім за хвилювання та теплі слова з підтримкою.

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«У нас у дворі гепнуло. Дрон впав просто у нас у дворі. Я одразу поїхала на тренування, тому зараз ще не знаю, яка там ситуація. Ми були вдома. Дякую вам всім, хто пише і переживає. Ми живі, ми продовжуємо робити те, що ми маємо робити», — поділилась знаменитість.

Даша Малахова / © instagram.com/dashamalakhova

Зазначимо, останнім часом країна-агресорка Росія масовано обстрілює Україну дронами та ракетами різних типів. Особливо під прицілом опиняється Київ. Лише зовсім нещодавно окупанти вчергове здійснили нічний терор. Українські знаменитості не стоять осторонь. Вони реагують на цинічні обстріли Росії та показують наслідки жахливих злочинів росіян.

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