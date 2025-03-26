У Насті Каменських відреагували на закиди, що вона виступає для росіян за великий гонорар

У команді української співачки Насті Каменських відреагували на закиди, що вона нібито за великий гонорар готова погодитися виступити для росіян.

Відповідні чутки поширили російські пропагандисти. Мовляв, вони з "власних джерел" дізналися, що росіяни можуть замовити виступ Насті Каменських на корпоратив, і до того ж з російськими хітами. Редакція сайту ТСН.ua звернулася до команди співачки з проханням прокоментувати ці закиди.

Менеджемент виконавиці наголосив, що вона в жодному разі не виступатиме ані в рф, ані для росіян, ані для тих, хто підтримує війну в Україні. Відповідна інформація була поширена пропагандистами з метою дискредитувати українських артистів.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Виступи в рф чи для росіян і всіх тих, хто підтримує агресію проти України, неможливі. Давайте не засмічувати наш інфопростір неправдивими новинами з ворожих сайтів, а зосередимо увагу на справді важливих речах", - коментує пресслужба виконавиці.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських випустила нову пісню Bloody Mary. У композиції артистка заспівала про кінець кохання й помилку в стосунках.

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