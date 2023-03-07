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У Наталки Денисенко захворів маленький син: "Вже призначили лікування"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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572
Час на прочитання
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У Наталки Денисенко захворів маленький син: "Вже призначили лікування"

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У хлопчика діагностували бронхіт.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася шанувальникам, що її 5-річний син захворів. 

У Instagram-stories зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що сьогодні в неї видався складний день. Усю ніч Андрійко погано почувався, тож зранку акторка повезла дитину до лікаря.

"Пів ночі не спала... Вчорашні новини... Захворів синочок... Зараз буду діставати себе із дна, бо треба збиратися та іти працювати", - поділилася Наталка. 

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Як пізніше поділилася акторка, у 5-річного хлопчика діагностували бронхіт. Однак поки дитина відпочиває, Денисенко була вимушена виконати робочі справи.

"Мій котик солодко заснув... У нас бронхіт. Але все буде добре вже назначили лікування, тож поки син відпочиває - мама бігом працювати", - розповіла акторка.

© instagram.com/natalka_denisenko
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Дата публікації
Перегляди
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