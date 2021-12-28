У Netflix відповіли на скаргу міністра культури Ткаченка на образ українки-крадійки у серіалі

Олександр Ткаченко раніше надсилав листа до Netflix.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, який раніше поскаржився на образ українки-крадійки у скандальному серіалі "Емілі в Парижі", отримав відповідь від Netflix.

До слова, американці повідомили, що 2022 року будуть тісніше співпрацювати з українцями, аби уникнути подібних випадків.

Скандальний серіал "Емілі в Парижі" / скриншот з відео

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі "Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки", — розповів політик, пише dev.ua.

Зазначимо, у новому сезоні скандального серіалу "Емілі в Парижі" українців обурила нова героїня-українка, яку за сюжетом зобразили тупою крадійкою. До обговорення картини долучився й міністр культури – Олександр Ткаченко. Політик вважає такий образ українки неприйнятним. Тому він надіслав скаргу до Netflix.

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