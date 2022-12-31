У Нікітюк – патріотична, у Тарабарової – стильна: як зірки прикрасили новорічні ялинки

2022 рік видався складним, адже Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Перед новорічними святами було чимало дискусій на тему, чи варто ставити вдома ялинку.

Однак, аби не дати відібрати ворогу свято, новорічне деревце все ж вирішили вдома поставити, особливо якщо в сім'ї є діти.

Знаменитості залюбки показували фанам, як вони прикрашали ялинку, біля якої загадуватимуть найголовніше для всієї країни бажання.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як зірки прикрасили святкове деревце.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман

Знамените подружжя цьогоріч не планувало ставити вдома новорічну ялинку. Та згодом дружина Дмитра Гордона – Олеся Бацман – вирішила, що ворогу не вдасться забрати у них свято. Тому новорічну ялинку подружжя прикрасило, щоправда, без зайвої вишуканості.

"Не хотіла цього року прикрашати ялинку, немає настрою. А потім вирішила – хр*н вам, окупанти! Нехай маленьку, та поставили. Під нею загадуватимемо головне бажання", - зазначила Бацман.

Олеся Бацман і Дмитро Гордон біля новорічної ялинки / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Знамените подружжя прикрасили разом із синами ялинку до Святого Миколая. Як зізнавалась ведуча Катерина Осадча, вони сім'єю на деяку мить занурилися в мирне життя, де немає війни.

Новорічне деревце Катерина та Юрій прикрасили скромно, але зі смаком. Ялинка яскраво світилася гірляндами та червоними і золотистими іграшками.

Григорій Решетнік

Ведучий Григорій Решетнік разом зі своєю дружиною Христиною прикрасив ялинку у класичному стилі. Новорічна красуня була у червоних кольорах.

"Ми прикрасили ялинку і нарешті зробили біля неї фото. Хлопці були в прекрасному настрої, від нашої красуні не відходять ні на мить", - ділилася Христина.

Григорій Решетнік із сім'єю біля ялинки / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Світлана Тарабарова

Співачка цьогоріч прикрасила ялинку у сучасному стилі. Так, виконавиця нарядила її гірляндою та мінімум іграшок. До речі, Тарабарова також поставила біля ялинки різдвяного гнома, який купував чи не кожен українець.

Наталка Денисенко

Акторка не поспішала прикрашати новорічну ялину. Наталка зробила це лише 30 грудня. Компанію знаменитості склав її син Андрійко, який допомагав мамі прикрашати святкове деревце.

Цьогоріч ялинка у Наталки маленька у біло-золотистих кольорах.

"А Андрійко постійно казав: "Я сам!". Нарешті прикрасили ялиночку", - зазначила акторка.

Син Наталки Денисенко прикрашає ялинку / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Леся Нікітюк

Ведуча не ставила вдома помпезних ялинок. Знаменитість прикрасила деревце іграшками, яких небагато вішала на деревце. А на верхівці ялинки красується герб України.

Леся Нікітюк біля ялинки / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Микита Добринін і Даша Квіткова

Зіркове подружжя також прикрасило ялинку у патріотичному стилі. Святкове деревце Даші та Микити світиться гірляндами у синьо-жовтих кольорах.

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