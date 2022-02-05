У Німеччині "Квартал 95" назвали "російським шоу": реакція колективу

Колектив мав виступити у Гамбурзі.

У Німеччині Студію "Квартал 95" назвали "російським гумористичним шоу".

Таке оголошення з'явилося на офіційному порталі міста Гамбург. До слова, у колективу там запланований виступ 4 лютого 2023 року. На порталі міста з'явився ж анонс, в якому написали, "Квартал 95" - "російське гумористичне шоу".

"Квартал 95" назвали "російським шоу" / instagram.com/kvartal95official

У колективі вже відреагували на таку помилку. Вони звернулися до прокатників та попросили, аби їх не дискредитували. "Квартал 95" - це українське шоу.

"Шановні прокатники! Якщо ви беретеся співпрацювати з українською Студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів. Студія "Квартал 95" - була, є й залишиться українською компанією! І жодних інших варіантів презентації наших проєктів бути не може!" - відповів колектив.

Наразі у студії очікують на виправлення помилки. Окрім цього, якщо подібна ситуація повториться, то колектив скасує свої концерти.

"Очікуємо на термінове виправлення та вибачення. У випадку повторення таких ситуацій, Студія "Квартал 95" буде скасовувати концерти без попередження прокатника", - йдеться у повідомленні колективу.

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