У новому серіалі "1+1 Україна" головних героїв зіграє справжнє подружжя: коли відбудеться прем'єра

Вже цієї осені на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нової драматичної історії "Лікарка за покликанням".

Так, головні ролі зіграє відоме українське подружжя – Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков. Хоч у фільмографії акторів багато спільних проєктів, але саме серіал для "1+1 Україна" став першим, де вони зіграють сімейну пару. А Сергій вперше зіграє лікаря.

Серіал "Лікарка за покликанням"

За сюжетом талановита лікарка-реаніматолог Марина Бондар опиняється на межі розлучення з своїм колегою, хірургом Андрієм Бондарем після зради. Марина збирається прийняти пропозицію роботи в Польщі та перевезти туди сім’ю, щоб почати життя з чистого аркуша. Проте вже наступного ранку вона прокидається від вибухів і вирішує залишитися в рідній лікарні, яка переходить у режим роботи 24/7 та стає рятівною фортецею для пацієнтів. Попри власну виснаженість, розгубленість, сімейні драми, брак ліків та внутрішні проблеми лікарні, медики зберігають професіоналізм та невтомно рятують життя. Це історія про те, як у відчайдушній боротьбі за життя завжди знаходиться місце для надії.

Серіал "Лікарка за покликанням"

Окрім акторського подружжя у серіалі також можна буде побачити зірку "Кріпосної" Олександра Печерицю, акторів Анну Саліванчук, Івана Жилюка та інших відомих українських акторів.

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