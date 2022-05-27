У Нью-Йорку на Таймс-Сквер з'явилося величезне фото Kalush Orchestra

У Нью-Йорку на Таймс-Сквер з'явилося величезне фото Kalush Orchestra

Відтепер про український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем "Євробачення-2022", знають і за океаном.

Так, величезне фото колективу з'явилося у Нью-Йорку на Таймс-Сквер.

Відповідний знімок опублікували на офіційній сторінці "Євробачення" в Україні. А саму світлину в американському місті оприлюднив стримінговий сервіс Spotify.

Kalush Orchestra / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Гурт подякував за підтримку у сторіз: "Це багато значить для нас".

Зауважимо, 15 травня у Турині завершився грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". У ньому беззаперечну перемогу, з великим відривом від конкурентів, здобув представник від України, гурт Kalush Orchestra.

Нагадаємо, фронтмен Kalush Orchestra отримав ще одне почесне звання. Рішення одноголосно ухвалили на сесії Калуської міської ради.

Продюсер Олексій Гончаренко про закулісся "Євробачення 2022" та як готувався номер гурту Kalush

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