У Нью-Йорку на Таймс-Сквер з'явилося величезне фото Kalush Orchestra

Відтепер про український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем "Євробачення-2022", знають і за океаном.
Так, величезне фото колективу з'явилося у Нью-Йорку на Таймс-Сквер.
Відповідний знімок опублікували на офіційній сторінці "Євробачення" в Україні. А саму світлину в американському місті оприлюднив стримінговий сервіс Spotify.
Гурт подякував за підтримку у сторіз: "Це багато значить для нас".
Зауважимо, 15 травня у Турині завершився грандіозний фінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2022". У ньому беззаперечну перемогу, з великим відривом від конкурентів, здобув представник від України, гурт Kalush Orchestra.
Нагадаємо, фронтмен Kalush Orchestra отримав ще одне почесне звання. Рішення одноголосно ухвалили на сесії Калуської міської ради.
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