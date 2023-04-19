У Олега Винника відреагували на чутки, що в нього онкологія і що він не повернеться до України

У команді Олега Винника відреагували на чутки, які днями розповсюдив блогер Богдан Беспалов.

Зокрема, блогер повідомляв, що насправді Винник у Берліні лікується від онкології і що не повернеться до України, бо вже запатентував своє ім'я саме в Німеччині.

Керівниця офіційного фан-клубу Виника Валерія Барон на сторінці у Facebook всі ці чутки спростувала:

"У співака була онкологія". Звідки така інформація? Лікар, лікарня, медичні документи, які підтверджують діагноз? Немає? Чому немає? Та тому що у Берліні, як і у всьому цивілізованому світі діє принцип лікарської таємниці! Ні, не чули? "Олег запатентував своє ім'я в Німеччині, тож скоріш за все не повернеться". Як це взагалі між собою пов'язано? Скидається на те, що комусь дуже хочеться, щоб він не повернувся не лише до України, а і на сцену загалом. Не дочекаєтесь!" – наголосила Барон.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Також представниця Винника прокоментувала й висловлювання зіркових колег артиста в публічному просторі стосовно його зникнення:

"Зіркові друзі прикривають Винника й водять за носа його аудиторію". Винника не потрібно прикривати. Він не зробив нічого поганого. А постійні коментарі-здогадки колег і тих, хто ще вчора називав його другом, з насмішками, мовляв зник/втік/помер, можливо потрібні для власного піару тих, хто коментує. Знаєте, навіть його відсутність у публічному просторі не залишає їх у спокої. Мабуть хвилюються, що рано чи пізно він таки з'явиться. І він з'явиться!" – пообіцяла Барон.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, що після хвилі чуток про здоров'я Олег Винник все ж таки "вийшов" на зв'язок з фанами. Але зробив це у неочікуваний спосіб. Артист "почистив" свої соцмережі, змінив аватар у Instagram на напис "Зупиніть російську агресію". Також зі сторінки Винника зникло його відеозвернення до росіян та білорусів, яке він опублікував 3 березня 2022 року.

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