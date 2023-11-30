У онкохворої Шеннен Догерті рак розповсюдився на кістки: "Я не хочу помирати"

Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті, яка бореться з четвертою стадією раку, зізналася, що хвороба розповсюдилася на кістки.

Артистка поділилася, що страшний діагноз змусив її замислитися над своїм життям:

"Я не хочу вмирати. Я ще не припинила жити. Я ще не припинила любити. Я не припинила творити. Я ще не припинила сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто не… я ще не закінчила", - сказала Догерті, пише People.

Також акторка поділилася, що запускає свій подкаст у стилі мемуарів "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті", прем'єра якого відбудеться 6 грудня на iHeartRadio. У ньому акторка планує обговорити все, від основних моментів кар'єри та минулих стосунків до численних стадій її хвороби та режиму здоров'я.

Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Догерті сподівається підвищити обізнаність та залучити кошти на дослідження раку, водночас показуючи, що людям із онкохворобою ще є, що внести у світ. "Для мене божевілля, що у нас досі немає ліків", - додала Догерті.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що рак молочної залози у Шеннен Догерті діагностували у 2015 році. Тоді вона перенесла мастектомію, а також пройшла хіміотерапію та променеву терапію. У квітні 2017-го у артистки наступила ремісія. Але 2019 року рак повернувся, і наступного року Догерті повідомила про рак 4 стадії з метастазами. У червні Догерті цього року розповіла, що рак поширився на її мозок і що вона перенесла операцію з видалення пухлини головного мозку.

Зараз Догерті планує розпочати клінічні випробування по мірі розробки нових методів лікування.

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