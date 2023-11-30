У онкохворої Шеннен Догерті рак розповсюдився на кістки: "Я не хочу помирати"

Акторка зізналася, як хвороба змінила її ставлення до життя.
Американська акторка, зірка серіалу "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті, яка бореться з четвертою стадією раку, зізналася, що хвороба розповсюдилася на кістки.
Артистка поділилася, що страшний діагноз змусив її замислитися над своїм життям:
"Я не хочу вмирати. Я ще не припинила жити. Я ще не припинила любити. Я не припинила творити. Я ще не припинила сподіватися на те, що все зміниться на краще. Я просто не… я ще не закінчила", - сказала Догерті, пише People.
Також акторка поділилася, що запускає свій подкаст у стилі мемуарів "Давайте прояснимо з Шеннен Догерті", прем'єра якого відбудеться 6 грудня на iHeartRadio. У ньому акторка планує обговорити все, від основних моментів кар'єри та минулих стосунків до численних стадій її хвороби та режиму здоров'я.
Догерті сподівається підвищити обізнаність та залучити кошти на дослідження раку, водночас показуючи, що людям із онкохворобою ще є, що внести у світ. "Для мене божевілля, що у нас досі немає ліків", - додала Догерті.
Нагадаємо, що рак молочної залози у Шеннен Догерті діагностували у 2015 році. Тоді вона перенесла мастектомію, а також пройшла хіміотерапію та променеву терапію. У квітні 2017-го у артистки наступила ремісія. Але 2019 року рак повернувся, і наступного року Догерті повідомила про рак 4 стадії з метастазами. У червні Догерті цього року розповіла, що рак поширився на її мозок і що вона перенесла операцію з видалення пухлини головного мозку.
Зараз Догерті планує розпочати клінічні випробування по мірі розробки нових методів лікування.
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