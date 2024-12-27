У Палаці "Україна" відбувся вечір пам'яті Віталія Білоножка

У Палаці "Україна" відбувся грандіозний концерт, присвячений пам'яті народного артиста Віталія Білоножка.

Протягом вечора на сцену виходили популярні зірки та колеги Віталія Білоножка та виконували його хіти. До того ж ділилися своїми щемливими спогадами про артиста. Так, за життя співак разом з дружиною Світланою Білоножко був організатором фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".

Вечір пам'яті тривав близько п'яти годин. За цей час виступити встигли Тарас Петриненко та Тетяна Горобець, Павло Зібров, "Лісапетний батальйон", Віктор Павлік, Надія Шестак, Ольга Сумська та Віталій Борисюк, Алла Кудлай, Катерина Бужинська та Михайло Грицкан, Ауріка Ротару, Андрій Кравченко, Тетяна Піскарьова, Оксана Пекун, Петро Чорний, Ярослава Руденко та Христина Охитва, Олександр Злотник, Ірина Зінковська, Алла Попова.

Своїми чуттєвими виступами довела до мурах і Світлана Білоножко. Удова народного артиста України виконала кілька пісень, серед яких були й нові. Одна з них – прониклива присвята чоловікові, якого артистка передчасно втратила на початку 2024 року.

Нагадаємо, співак Віталій Білоножко помер 9 січня внаслідок зупинки серця у лікарні. Народний артист України пішов у засвіти у віці 70 років.

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