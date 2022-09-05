У переможниці "Голосу країни" Оксани Мухи діагностували рак: артистка показала, як її змінила хвороба

На сторінці в Instagram переможниця проєкту "Голос країни-9" Оксана Муха повідомила, що останній рік свого життя вона провела, борючись з раком.

Співачка поділилася, що це було настільки жорстоко, що вона закрилася від світу, від найближчих друзів. І весь цей час вона шукала в собі сили для боротьби. Зараз, каже виконавиця, їй переболіло, тож вона може відверто говорити про свою хворобу:

"Готова розповісти про мій непростий рік. Мій біль. Готова, бо вважаю, що перемогла. Так гадаю, бо тепер знаю, як це – мати рак. Я пережила, мені переболіло, і тепер знаю, що перемогти – це реально, бо так має бути. Я мушу жити, бо люблю! Майже рік боролася за життя. Це був мій рак. Мій шлях. Я стала сильнішою. Рак - це не вирок. Але це дуже жорстоко", - поділилася Оксана Муха.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Найважче, каже співачка, для неї було прийняти ситуацію і, врешті, стати на цей шлях.

"В часі боротьби за життя все набуло значно глибших відтінків. Прийшло переусвідомлення цінностей. Це логічно. Я дуже пошкодувала за час із сином, якого було недостатньо. Що мало набулася з рідними... Злилася, що дозволяла собі працювати в режимі понад сил. Стало боляче, що час, котрий був присвячений собі, виявився зовсім мізерним. Але мене не полишало відчуття: ніхто і ніщо не зможуть зупинити мене співати. Бо через пісню я відкриваю людські душі", - поділилася артистка.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Тож, попри рак, Муха продовжувала виступати, і в грудні 2021-го дала концерт у Львові, у січні 2022-го - у Вінниці, Києві та Івано-Франківську, і навіть у лютому 2022-го - у Празі. Однак війна забрала в артистки останні сили:

"А потім почалася війна. Це забрало всі сили. Безвихідь. Дикий біль, бо ти далеко, бо ти не можеш допомогти так, як би хотів… Мені дуже пощастило. За рік до хвороби доля подарувала мені Миколу. Він пройшов поруч всі 24/7 випробувань. Мій ангел-охоронець. І ви зараз бачите ще один мій портрет авторства Миколи – "Я перемогла". Такою мене бачило небагато людей", - розповіла Оксана і вперше показала, як хвороба її змінила.

Оксана Муха / Фото: instagram.com/mukha_oksana_official

Оксана Муха повідомила шанувальникам, що повертається: "Трохи змінилася... Потребую відкритися знову", - поділилася артистка.

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