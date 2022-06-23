У Періс Гілтон з'явився браслет у синьо-жовтих кольорах: "Надягла і не знімала"

У Періс Гілтон з'явився браслет у синьо-жовтих кольорах: "Надягла і не знімала"

У Франції триває міжнародний фестиваль творчості Cannes Lions.

Туди завітала світська левиця Періс Гілтон. Знаменитості на фестивалі вручили цікавий подарунок.

Українка, яка також була присутня на Cannes Lions, подарувала Гілтон браслет-стрічку у синьо-жовтих кольорах.

Світській левиці одразу ж надягнули прикрасу на зап'ястя. Знаменитість ходила з ним протягом всього дня та не знімала.

Як розповіла українка виданню The Village, Періс була дуже привітною і сказала, що дуже любить Україну.

"Вона була дуже милою і сказала, що любить Україну", - поділилася українка.

Нагадаємо, раніше в голлівудської акторки Анджеліни Джолі з'явилася срібна каблучка із зображенням карти України. Українці подарували артистці прикрасу на знак вдячності.

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