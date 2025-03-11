У Південній Кореї знайшли мертвим відомого співака у його власному будинку

Популярного південнокорейського співака Вісунга, справжнє ім'я якого Чхве Ві Сон, знайшли мертвим у власному ж будинку в Сеулі.

Про це повідомляє видання BBC. Зазначається, що тіло артиста виявила його мама. Жінка викликала екстрені служби, які після прибуття констатували смерть Вісунга. Передбачається, що причиною стала зупинка серця. Поліція також не виявила ознак, що смерть артиста мала насильницький характер. Наразі правоохоронці наполягають на розтині, аби дізнатися, чому Вісунг помер. До слова, виконавцеві було 43 роки.

Зазначимо, Вісунг розпочав свою кар'єру далекого 2002 року. Він прославився, створюючи музику в стилі R&B. Саме йому приписують популяризацію цього жанру музики в Південній Кореї.

Співак Вісунг / Фото: Getty Images

Вісунг раніше мав проблеми з законом. 2021 року його засудили до двох років умовно за зловживання пропофолом, потужним анестетиком, через який свого часу помер співак Майкл Джексон. А за рік до цього Вісунга двічі знаходили непритомним. Тоді поруч із виконавцем лежали шприци та флакони, що містили залишки етомідату – наркозний засіб, який використовують для анестезії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка "Гаррі Поттера" Саймон Фішер-Беккер. Актора не стало у віці 63 років.

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