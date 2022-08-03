У польських "Танцях з зірками" показали першу одностатеву пару на проєкті

Так, вже відомо, що у польській версії шоу "Танці з зірками", окрім української зірки Джамали, візьмуть участь також артистка кабаре, менталіст та детектив.

Наразі творці шоу оголосили ім'я першої одностатевої пари на проєкті. Тож, учасником "Танців з зірками" стане архітектор, модель та герой гей-реаліті "Прекрасний принц" (аналог "Холостяка", однак за серце головного героя боролися 20 чоловіків - прим.ред) Яцек Єлонек.

Яцек Єлонек / Фото: instagram.com/iamjackjelonek

Яцек Єлонек з переможцем гей-реаліті "Прекрасний принц" / Фото: instagram.com/iamjackjelonek

Він вийде на паркет з ексучасником британської версії "Танців з зірками", титулованим танцівником Майклом Данильчуком. Він, до речі, гетеросексуал.

Нагадаємо, що раніше Джамала розсекретила свого партнера у польських "Танцях з зірками". Артистка танцюватиме з 30-річним танцівником Яцеком Йешке. Він вже перемагав на польських "Танцях з зірками-5" і брав участь аж у шести сезонах шоу. Йешке є дуже титулованим польським танцівником. Він шестиразовий чемпіон Польщі з бальних танців, півфіналіст World of Dance Polska.

Також зазначимо, що до цього Джамала розповідала, що для неї участь у шоу "Танці з зірками", це можливість зайвий раз нагадати про війну в Україні. Артистка поділилася, що під час шоу "Танці з зірками" відбуватиметься збір коштів, які переказуватимуть на допомогу українцям.

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