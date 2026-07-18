У популярного ведучого під час атаки на Київщину вщент згоріло авто: "Лишилась пляма алюмінію"

Євген Фешак / © скриншот з відео

Реклама

У популярного українського ведучого Євгена Фешака, який нещодавно підтвердив таємний роман, під час обстрілу Київщини вщент згорів автомобіль.

Сталося це ще в ніч проти 6 липня, коли була атака на Вишневе. Євген Фешак на проєкті «ністиданісовісті» зізнається, що в той момент його автомобіль був поруч із місцем прильоту. Врешті, позашляховик зазнав серйозних пошкоджень, що від нього просто нічого не залишилось.

«Я хочу новий Range Rover, бо мій згорів. Я не дуже хотів про це розповідати. Оце ж була атака на Вишневе, а у мене автомобіль перебував на території СТО, яка поруч із цим „прильотом“. Лишилась просто пляма розплавленого алюмінію від автомобіля. Сучасні автомобілі згорають повністю», — поділився ведучий.

Реклама

Авто Євгена Фешака повністю знищене / © скриншот з відео

Євген Фешак також додав, що держава не компенсує знищені автівки, а лише житло. Однак ведучого потішило інше — реакція його друзів. Він не просив про допомогу, але близькі відгукнулись та пропонували або взяти на тимчасове користування їхнє авто, або ж позичити кошти на купівлю нового. За словами Євгена Фешака, це й показує згуртованість українців, які не залишать в біді.

«На сьогодні держава не компенсовує втрати автомобілів, тільки втрати житла. Я хочу дуже відзначити те, як повелись мої друзі. Я нікого ні про що не просив, але двоє моїх товаришів одразу сказали мені: „Женю, у нас є авто, яке ми в сім’ї не використовуємо, то бери і користуйся“. Третій мій друг запропонував позичити гроші на купівлю автомобіля. Це показує те, як українці всі зібрані», — зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно інтерв’юер Слава Дьомін розповів, як його авто під час обстрілу Києва пошкодила ракета. Сам ведучий вже купив новий позашляховик, який обійшовся йому в 30 тисяч доларів.

Новини партнерів