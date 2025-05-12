У правилах "Євробачення-2025" відбулися кардинальні зміни: як тепер оголошуватимуть фіналістів

Кришталевий кубок "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

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На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", який цьогоріч відбудеться в швейцарському місті Базель, запровадили нові провила.

Зміни глядачі вже зможуть побачити у першому півфіналі, який розпочнеться 13 травня о 22:00. Ведучі по-іншому оголошуватимуть фіналістів. Якщо ж раніше вони просто з інтригою називали країни, які пройшли до фіналу, то тепер процедура змінилася, про що повідомила Європейська мовна спілка (EBU).

Згідно з новими правилами, ведучі оголошуватимуть трьох учасників, тим часом камери будуть спрямовані на них, а відповідні зображення транслюватимуться на екрані. Після цього один із них пройде далі. Варто зазначити, що представник країни може ще пройти цю процедуру, якщо його ім'я першого разу не оголосили, але не більше трьох разів. Таким чином, і зберігатиметься інтрига, і увага буде прикута саме до учасників, а не до ведучих. Останнього 10 фіналіста оголошуватимуть вже у традиційному форматі.

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Кришталевий кубок "Євробачення-2025" / © instagram.com/eurovision

Зазначимо, вже у вівторок, 13 травня, о 22:00 відгримить перший півфінал "Євробачення-2025", де за право пройти до грандфіналу змагатиметься й Україна, яку цьогоріч представляє гурт Ziferblat. Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за перебігом подій на конкурсі та першою оголосить імена десятки фіналістів. Поки ж пропонуємо дізнатися, де та о котрій дивитися "Євробачення-2025", імена всіх учасників та букмекерські ставки.