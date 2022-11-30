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У "Пташки" з Азовсталі сталося горе: "Потрібно побути з рідними"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1768
Час на прочитання
1 хв
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У "Пташки" з Азовсталі сталося горе: "Потрібно побути з рідними"

Катерина Поліщук "Пташка" / Фото: instagram.com/mad_birdie31

Захисниця розповіла, що на деякий час зникне із соцмереж.

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" повідомила, що у неї сталося горе.

Катерина розповіла, що має деякий час побути зі своїми близькими та підтримати їх. Що саме сталося, "Пташка" вирішила не розповідати.

Натомість захисниця подякувала за підтримку та зазначила, що допомога їй наразі не потрібна. Також Катерина зазначила, що на деякий час зникне із соцмереж.

"На кілька днів я покидаю ефір. Прошу вибачити всіх, хто слідкує за мною та любить мій контент. Допомога не потрібна, хіба з логістикою, але я напишу, якщо що. У мене сталося горе, і мені потрібно побути з рідними та підтримати їх. Писати теж не варто. Дякую за підтримку, але поки нічого не пишіть", - поділилася парамедикиня.

© instagram.com/ptashka_from_azovstal
Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Нагадаємо, нещодавно Катерина показала своє особливе татуювання. "Пташка" на руці увіковічила рядки вірша, який вона написала, коли вже перебувала у полоні.

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Дата публікації
Перегляди
1768
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