У "Пташки" з Азовсталі сталося горе: "Потрібно побути з рідними"

Захисниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" повідомила, що у неї сталося горе.

Катерина розповіла, що має деякий час побути зі своїми близькими та підтримати їх. Що саме сталося, "Пташка" вирішила не розповідати.

Натомість захисниця подякувала за підтримку та зазначила, що допомога їй наразі не потрібна. Також Катерина зазначила, що на деякий час зникне із соцмереж.

"На кілька днів я покидаю ефір. Прошу вибачити всіх, хто слідкує за мною та любить мій контент. Допомога не потрібна, хіба з логістикою, але я напишу, якщо що. У мене сталося горе, і мені потрібно побути з рідними та підтримати їх. Писати теж не варто. Дякую за підтримку, але поки нічого не пишіть", - поділилася парамедикиня.

Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Нагадаємо, нещодавно Катерина показала своє особливе татуювання. "Пташка" на руці увіковічила рядки вірша, який вона написала, коли вже перебувала у полоні.

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