У путіністки Таїсії Повалій можуть конфіскувати майно в Україні та обмежити у виконанні деяких пісень

Міністерство юстиції України має намір накласти жорсткі санкції на путіністку, співачку Таїсію Повалій.

Артистка, яка під час війни живе та заробляє криваві рублі в РФ, може опинитися без майна, яким вона свого часу заволоділа в Україні. Так, через її палку проросійську позицію Мінʼюст подало позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскувати у неї усе майно, яким зрадниця прямо або опосередковано володіє на території України.

Зокрема, мовиться про сім земельних ділянок, декілька автівок, будинок і домоволодіння та чотири одиниці пристроїв для відстрілу патронів. Ба більше, у колишньої народної депутатки України від "Партії регіонів" також не буде права виконувати зі свого репертуару вісім пісень. Про це йдеться на сайті Мінʼюсту.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Нагадаємо, співачкаТаїсія Повалій під час війни стала палкою прихильницею путіна й навіть змінила громадянство на російське, хизуючись своїм новим паспортом. Зрадниця доволі часто вирізняється нісенітницями про "визволення українців", дискредитує українських бійців і не раз закликала до захоплення України.

Окрім того, Повалій цинічно розважає окупантів своїми концертами, співпрацюючи з терористами. Тож, на початку цього року СБУ оголосила горе-артистці підозру за трьома статтями – колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

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