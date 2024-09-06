У путіністки Таїсії Повалій можуть конфіскувати майно в Україні та обмежити у виконанні деяких пісень

Мінʼюст звернулося до Вищого антикорупційного суду.
Міністерство юстиції України має намір накласти жорсткі санкції на путіністку, співачку Таїсію Повалій.
Артистка, яка під час війни живе та заробляє криваві рублі в РФ, може опинитися без майна, яким вона свого часу заволоділа в Україні. Так, через її палку проросійську позицію Мінʼюст подало позов до Вищого антикорупційного суду з метою конфіскувати у неї усе майно, яким зрадниця прямо або опосередковано володіє на території України.
Зокрема, мовиться про сім земельних ділянок, декілька автівок, будинок і домоволодіння та чотири одиниці пристроїв для відстрілу патронів. Ба більше, у колишньої народної депутатки України від "Партії регіонів" також не буде права виконувати зі свого репертуару вісім пісень. Про це йдеться на сайті Мінʼюсту.
Нагадаємо, співачкаТаїсія Повалій під час війни стала палкою прихильницею путіна й навіть змінила громадянство на російське, хизуючись своїм новим паспортом. Зрадниця доволі часто вирізняється нісенітницями про "визволення українців", дискредитує українських бійців і не раз закликала до захоплення України.
Окрім того, Повалій цинічно розважає окупантів своїми концертами, співпрацюючи з терористами. Тож, на початку цього року СБУ оголосила горе-артистці підозру за трьома статтями – колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.
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