У РФ відомого артиста сплутали з Гордоном і хотіли ув'язнити на 14 років: реакція шоумена на конфуз

Дмитро Гордон / © instagram.com/gordondmytro

Український журналіст Дмитро Гордон публічно висміяв курйозну ситуацію в Росії, де місцевого музиканта сплутали з ним через систему розпізнавання облич.

Йдеться про російського співака з гурту «Свобода важнее моды» Дмитра Галямінських, якого затримали на вокзалі в Санкт-Петербурзі. Силовиків повідомили, що нібито в приміщенні перебуває Гордон, якого в РФ оголошено «екстремістом» і заочно засуджено до 14 років ув’язнення.

За даними росЗМІ, поліцейські навіть перевіряли, чи не є часом борода й волосся Галямінських гримом. Лише згодом вони з’ясували, що оконфузилися, і відпустили чоловіка. Галямінських у дописі в Instagram уже назвав ситуацію «приколом». Сам Гордон не стримав іронії та зі сміхом прокоментував усе у фотоблогу.

Дмитра Галямінських затримали в Санкт-Петербурзі

«Цього російського музиканта Дмитра Галямінських в Санкт-Петербурзі затримала поліція, оскільки система розпізнавання облич визначила, що це зовсім не музикант, а засуджений у Росії до 14 років ув’язнення терорист і екстреміст Дмитро Гордон. А що, схожий! Давно я так не сміявся!», — написав журналіст.

До слова, Дмитро Гордон вже неодноразово заявляв про полювання за ним з боку російської ФСБ. Він зізнавався, що його визнано «терористом і екстремістом» та навіть оголошено у міжнародний розшук з боку кривавої влади. Ба більше, СБУ вже затримувала групи посіпак Путіна, які робили невдалі спроби вбивства українського шоумена.