У РФ вигадали кримінальну справу проти гурту Жадана і пригрозили ув'язненням: зірка відреагував

Сергій Жадан з гуртом і військовими / © instagram.com/serhiy_zhadan

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Російські окупанти вкотре влаштували істерику через українського письменника, музиканта та військовослужбовця Сергія Жадана.

У РФ заявили про відкриття так званої «кримінальної справи» проти лідера гурту «Жадан і Собаки» та учасників колективу. Російська сторона звинуватила музикантів у «допомозі противнику», «дискредитації армії РФ» та фінансуванні українських військових формувань. За абсурдними звинуваченнями артистам навіть пригрозили покаранням до 20 років ув'язнення.

Причиною чергової інформаційної атаки стала волонтерська діяльність колективу Сергія Жадана та служба самого артиста у 13-й бригаді Національної гвардії України «Хартія». Окреме обурення в окупантів викликала пісня «Ніч», записана спільно зі співачкою Тіною Кароль та присвячена Харкову й українським захисникам.

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Допис Сергія Жадана / © instagram.com/serhiy_zhadan

Сам Жадан відреагував на новину з притаманною йому іронією. У соцмережах він коротко написав, що «любить свою роботу», чим викликав хвилю підтримки серед українців. Своєю чергою, бригада «Хартія» також привітала музиканта, а гурт «Жадан і Собаки» лаконічно назвав ситуацію «красивою».

У коментарях українські шанувальники не стримували емоцій та жартів.

Жити треба так, щоб проти вас порушували кримінальні справи окупаційні так звані держоргани

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У рамочку поставити треба цю заслугу

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Нагадаємо, у червні 2024 року Сергій Жадан офіційно підтвердив, що долучився до лав Національної гвардії України. Водночас письменник продовжує активну волонтерську діяльність, організовує благодійні концерти та збирає кошти на потреби українських захисників.

Цікаво, що це вже не перша подібна «справа» проти гурту Жадана. Рівно рік тому російські пропагандисти також повідомляли про аналогічні звинувачення, на які музикант відреагував із таким самим гумором.

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Нагадаємо, тижнями раніше в ідентичній ситуації опинилася Тіна Кароль. Окупанти також пригрозили їй 20 роками ув’язнення через співпрацю з Сергієм Жаданом.

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