У роботі "Дія" під час голосування за переможця нацвідбору на "Євробачення-2024" стався збій

Українці не можуть увійти до застосунку.

Під час Національного відбору на "Євробачення-2024" не обійшлося без неприємних інцидентів.

Неочікувано у застосунку "Дія", де глядачі мають голосувати за переможця, стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до додатку та обрати свого фаворита.

Про це повідомляють чимало українців у коментарях під трансляцією нацвідбору. В офіційному Telegram-каналі "Євробачення Україна" повідомляється, що незабаром "Дія" має запрацювати.

"Друзі, "Дія" збільшує потужності, невдовзі усе запрацює! Дякуємо за вашу активність!" - йдеться у повідомленні.

У роботі "Дія" стався збій

Фінал конкурсу вперше показують не в прямому ефірі, а в записі. Організатори нацвідбору прийняли таке рішення у цілях безпеки, адже в країні йде війна і може будь-якої миті початися ракетний обстріл.

Зазначимо, у фіналі нацвідбору виступило 11 фіналістів. Саме хтось із них буде представляти Україну у травні в Мальме на "Євробаченні-2024". Наразі ж невідомо, чи будуть дійсними результати глядацького голосування, адже голосувати можна лише в "Дії", а додаток не працює у багатьох користувачів.

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