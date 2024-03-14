У родині фіналіста "Холостячки-1" Олексія Тригубенка сталося горе

Учасник першого сезону проєкту "Холостячка" з Ксенією Мішиною, український бізнесмен Олексій Тригубенко розповів про горе у його родині.

У сторіз своєї сторінки в Instagram підприємець залишив одне коротке повідомлення. На чорному тлі він написав про те, що з життя пішла його мама:

"У мене була найкраща мама в світі. Тепер вона з бабусею. Не вірю…" - написав у фотоблогу Тригубенко.

Більше жодних подробиць Олексій не повідомив.

Олексій Тригубенко повідомив про смерть мами / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

Зазначимо, що Олексій Тригубенко став учасником першого сезону романтичного реаліті "Холостячка", де головною героїнею була акторка Ксенія Мішина. Тригубенко навіть дійшов до фіналу, втім Мішина тоді надала перевагу коміку Олександру Еллерту.

Тим не менш, підприємець після шоу зумів налагодити своє особисте життя і стати щасливим у інших стосунках. У липні 2023 року Тригубенко повідомив, що він вперше став батьком. Проте свою обраницю бізнесмен поки що тримає у суворій таємниці.

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