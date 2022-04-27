У родині Позитива сталося горе: "Ми з сестрою не встигли"

Учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, він же Позитив, вперше розповів про смерть батька.

У програмі "ЖВЛ" артист поділився, що мамі зателефонував його давній товариш та повідомив сумну новину. Тато Олексія помер через хворобу.

"Тато помер. Це я вперше навіть кажу. Він помер через хворобу. І нам його сім'я, які там були у нього, нам ніхто, ані моїй мамі, ніхто нічого не сказав. Товариш сімейний зателефонував моїй мамі і сказав про те, що батька вже нема", - розповів виконавець.

Батьки Позитива

До слова, у Позитива були непрості стосунки з татом. Відтоді, як його батьки розлучилися, вони з ним не спілкувалися. Тому смерть батька артист сприйняв двояко. А от сестра Позитива Анна тяжко пережила сумну новину. Дівчина намагалася відновити стосунки з татом, навіть перед війною пропонувала брату поїхати до тата, утім, вони не встигли.

"Двояке відчуття було. Я просто це прийняв. Моя сестра плакала, бо ми з нею, може, місяці два тому розмовляли і думали, може, все ж таки до батька заїхати там. Якщо він не хоче, то давай ми підемо і зробимо перший крок. Але ми з сестрою не встигли", - поділився Олексій.

Позитив з мамою та татом

Артист зізнається, що, попри складні стосунки з татом, він не тримає на нього образи. Хоча й говорить, що спілкування з татом йому не вистачало. Насправді, Олексію хотілося багато чого розповісти батьку.

"Не було і немає у мене якоїсь такої образи сильної. Просто я розумію, що у нього є там внуки, інша сім'я. Він не був один, тому я якось не сильно переживав. Хотілось, звісно, і дуже багато розповісти йому. Але сподіваюся, що він зараз бачить. Але думаю, що він ці 15 років бачив мене. Може, навіть через це він не хотів з нами спілкуватися, бо бачив все", - поділився співак.

ПОЗИТИВ: "Мій тато помер"

Нагадаємо, мама артиста Олена та тато Іван розлучилися, коли їм з сестрою було лише 15 років. Батьки виконавця часто сварилися, а одного разу після чергового скандалу Завгородній-старший просто зник.

Уже пізніше з'ясувалося, що батько повернувся до колишньої дружини та їхніх дітей. Відтоді гідним прикладом справжнього чоловіка Олексій вважає не його, а двох своїх дідусів, які навчили артиста носити жінок на руках.

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