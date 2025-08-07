У родині Бреда Пітта сталося горе

Бред Пітт / © Associated Press

У родині голлівудського актора Бреда Пітта сталося горе.

Померла близька людина артиста. Пішла з життя мама Бреда Пітта, з якою він був неабияк близьким. Спочатку інформацію повідомило видання TMZ із посиланням на джерела. Мами актора – Джейн Пітт – не стало у віці 84 років. Жінці через тиждень мало б виповнитися 85.

Згодом племінниця Бреда Пітта підтвердила сумну новину про смерть рідної людини. Сідні зазначила, що родина не була готова до такої втрати. За її словами, Джейн Пітт була чудовою бабусею, якої всім буде не вистачати.

"Моя люба бабусю, ми ще не були готові до твого відходу, але знання того, що ти нарешті знову вільна співати, танцювати та малювати, трохи полегшує це. Вона могла встигати за всіма нами, 14 онуками. Не було меж її любові, і кожен, хто зустрічав її, відчував це. Я не знаю, як ми будемо далі без неї... Нам справді пощастило мати таку бабусю", - написала племінниця Пітта.

Батьки Бреда Пітта / © Associated Press

Зазначимо, голлівудський актор був неабияк близьким зі своєю мамою. Навіть нещодавно, під час спецпоказу фільму "Формула-1" артист з екрану вітався з нею. Наразі Бред Пітт не коментує втрату.

До слова, Джейн Пітт не була публічною. Тим не менш, декілька разів вона з'являлася з сином на "червоному хіднику".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у віці 33 років померла американська акторка Келлі Мак. Вже відома причина смерті артистки.