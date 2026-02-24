У родині Костянтина Грубича сталося горе: "Останні кілька місяців пекельно страждала"

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич поділився, що в його родині сталося горе.

Сумними новинами знаменитість поділився в Instagram. Пішла з життя рідна людина журналіста. 23 лютого померла тітка ведучого Неоніла Василівна. Причиною смерті рідної людини журналіста стали серйозні проблеми зі здоров'ям. Костянтин Грубич говорить, що його тітка жила з болем та страждала від хвороб, а за останні місяці її стан значно погіршився.

"Наша Нілочка завжди жила з болем і болячками. Вміла терпіти і своїм житттєлюбством давала фору будь-кому. Але навіть її життєдайна батарейка мала свій ресурс. Останні кілька місяців моя тьотя пекельно страждала. Вона гасла і танула на очах. Відмовляли працювати всі органи, менталка теж давала збої", - поділився ведучий.

Тітка Костянтина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

Врешті, 23 лютого життя Неоніли Василівни обірвалося. Костянтин Грубич ділиться, що для нього це болісна втрата, адже тітка була його другою мамою та порадницею. Проте ведучий говорить, що для нього дає полегшення те, що він встиг до неї навідатися та провести час востаннє.

"Добре, що встиг з'їздити до неї в гості і поговорити, переночувати поряд. Хоча то вже була не зовсім Нілочка, а її тінь. Сталося невідворотнє: Нілочка відійшла у засвіти. Для покійної це явне полегшення. Для її родини глибоке горе. Бо вона нас тримала купи", - говорить журналіст.

