У родині Лесі Нікітюк сталося горе: "Печаль розриває серце"

Знаменитість повідомила про смерть близької людини.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась, що в її родині сталося горе.

Сумні новини знаменитість повідомила в Instagram-stories. 22 лютого пішла з життя близька людина ведучої. Не стало тітки Лесі Нікітюк – Галини. Знаменитість поділилась їхньою спільною світлиною, а також зізналась, що для її родини це неабияк болісна втрата, що розриває серце.

"Сьогодні (22 лютого – прим. ред.) не стало моєї тітки Галі. Печаль просто розриває серце. Наша дорога Галюсічка", - написала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк із тіткою Галиною / © instagram.com/lesia_nikituk

Більше подробиць знаменитість розкривати не стала. Також Леся Нікітюк дала зрозуміти, що поки не виходитиме не зв'язок, оскільки перебуває у скорботі. Зокрема, у сторіз ведуча опублікувала фото запаленої свічки.

Нагадаємо, раніше співак Девід Аксельрод повідомляв про горе в його родині. Пішла з життя близька людина виконавця. 14 лютого у віці 63 років померла мама артиста.

