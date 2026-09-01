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У родині Мірошниченків уже троє школярів: зіркові батьки показали дітей 1 вересня
У сім’ї Тимура та Інни відбулося важливе поповнення серед школярів — цього року їхній син Марко вперше пішов до першого класу.
У родині телеведучого Тимура та юристки Інни Мірошниченків цього 1 вересня особливий день — уже троє з їхніх чотирьох дітей стали школярами.
Зіркове подружжя показало, як їхня велика родина зустріла День знань. Разом вони зазнімкувалися з доньками Ангеліною та Мією, а також сином Марком. Для дівчат цей навчальний рік уже не перший. Сестри перейшли до третього класу. Натомість для Марка 1 вересня стало початком зовсім нового етапу.
6-річний син Тимура та Інни Мірошниченків цього року вперше переступив поріг школи та став першокласником.
Утім, святковий ранок родини минув у реаліях війни. Інна розповіла, що перед важливою подією Марко снідав просто неба через повітряну тривогу, а посвяту в першокласники довелося проводити в укритті.
«Снідаєш на свіжому повітрі під звуки повітряної тривоги, бо потім у тебе посвята у першокласники в укритті», — поділилася Інна.
Таким чином, цього навчального року в родині Мірошниченків одразу троє школярів. Наймолодша дитина подружжя Марсель поки ще не долучився до шкільного життя, тож батьки мають особливий привід пишатися своїм чималим учнівським «класом».
Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко розкрив правду про свій гонорар за коментування «Євробачення-2026».