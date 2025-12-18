- Дата публікації
У родині Олі Цибульської сталося горе
Артистка повідомила про смерть рідної людини.
У родині української співачки Олі Цибульської сталося горе.
Сумними новинами виконавиця поділилась в Instagram. В артистка повідомила, що померла близька та рідна їй людина. Пішов з життя батько Олі Цибульської Павло.
"Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе", - написала артистка.
У подробиці Оля Цибульська вдаватися не стала, так само, як і не розкривала причин смерть. Натомість співачка вшанувала пам'ять рідної людини, опублікувавши їхні архівні фото. Підписники виконавиці тим часом висловлюють свої щирі співчуття.
"Декілька днів тому, на моєму дня народженню, ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо", - додала артистка.
