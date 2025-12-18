У родині Олі Цибульської сталося горе

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Реклама

У родині української співачки Олі Цибульської сталося горе.

Сумними новинами виконавиця поділилась в Instagram. В артистка повідомила, що померла близька та рідна їй людина. Пішов з життя батько Олі Цибульської Павло.

"Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе", - написала артистка.

Реклама

Оля Цибульська з батьком у дитинстві / © instagram.com/cybulskaya

У подробиці Оля Цибульська вдаватися не стала, так само, як і не розкривала причин смерть. Натомість співачка вшанувала пам'ять рідної людини, опублікувавши їхні архівні фото. Підписники виконавиці тим часом висловлюють свої щирі співчуття.

Оля Цибульська з батьком / © instagram.com/cybulskaya

"Декілька днів тому, на моєму дня народженню, ти сказав, що рідко казав "люблю", але любиш дуже сильно. Я знаю. Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже скучаємо", - додала артистка.

Батько Олі Цибульської / © instagram.com/cybulskaya

Нагадаємо, раніше не стало співака Степана Гіги. Нещодавно колега Павло Зібров розповів про проблеми зі здоров'ям у виконавця та який діагноз той приховував.