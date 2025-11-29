У родині Рибчинських поповнення: "Перша за вісім поколінь дівчинка"

Євген та Юрій Рибчинські

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський повідомив про поповнення в його родині.

У своєму Instagram знаменитість поділився, що листопад є для нього особливим. Саме цього місяця народилося двоє з чотирьох синів поета. Однак тепер на один день народження у листопаді у родині стало більше. У Євгена Рибчинського народилась онука. За словами поета, це перша дівчинка в їхній родині за вісім поколінь.

"Кожен листопад драматичний по-своєму. У мене з цим місяцем свої особливі стосунки. В листопаді народилися двоє з чотирьох моїх синів. У цьому листопаді народилася перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка, моя онука", - ділиться поет.

Допис Євгена Рибчинського / © instagram.com/ievgen_rybchynskyi

До речі, виявляється, 29 листопада святкує день народження кохана Євгена Рибчинського, з якою він нещодавно підтвердив одруження. Проте композитор ділиться, що цьогоріч вони відмовились від святкування, оскільки новини зовсім не налаштовують на веселий настрій.

"А сьогодні (29 листопада – прим. ред.) ще й день народження у моєї коханої жінки. Не святкуємо, бо знову загиблі - військові і цивільні, але вип'ємо точно - за перемогу і кожен Божий день, дарований нам Всевишнім і ЗСУ", - додав поет.

Зазначимо, Євген Рибчинський є батьком чотирьох дітей. Перша дружина поета народила йому сина Микиту. У другому шлюбі композитора на світ з'явились Данило, Георгій та Іван. А нині ж у Євгена Рибчинського народилась онука.

