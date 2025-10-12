ТСН у соціальних мережах

У родині Софії Ротару потрійне поповнення: в артистки народилися онуки

В один день в сім'ї артистки народилося троє хлопчиків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Софія Ротару

Софія Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Сестра співачки Софії РотаруАуріка Ротару – розсекретила аж потрійне поповнення в їхній родині.

У виконавиці народилося троє онуків. Ба більше, всі вони з'явились на світ в один день. Ауріка Ротару в коментарі "Главкому" розсекретила, що донька сестри Лідії Ротару – співачка Sonya Kay – 9 жовтня народила близнюків. Малюк з'явився на світ в одному з пологових будинків Чернівців. Батько хлопчика – хокеїст Олег Петров. Софія Хлябич, саме так насправді звуть Sonya Kay, свою вагітність та поповнення в родині особливо не афішувала.

Лідія Ротару з донькою та зятем / © instagram.com/sonyakayofficial

Лідія Ротару з донькою та зятем / © instagram.com/sonyakayofficial

Того ж самого дня народила й інша племінниця Софії Ротару – донька її старшого брата. Анна також стала мамою хлопчика.

Зазначимо, Софія Ротару з багатодітної сім'ї. В артистки є сестри Зінаїда, Лідія та Ауріка, а також брати Анатолій та Євген.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни Софія Ротару стала уникати публічності. Нещодавно ведучий Олексій Суханов розкрив правду про позицію артистки та здивував подробицями про її стан.

