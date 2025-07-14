У родині Віктора Ющенка висловилися про ексневістку Лізу, яка з його онукою живе в Росії

Ліза Ющенко з донькою / © instagram.com/liza_u

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У родині третього президента України Віктора Ющенка висловилися про ексневістку Єлизавету, яка з їхньою онучкою попри війну залишилася жити в Росії.

Ліза була заміжня за Андрієм — сином експрезидента. У шлюбі у них народилася донька Варвара, якій зараз 15 років. Ліза разом з дитиною проживає в РФ і мовчить про повномасштабну війну в Україні. Донька Віктора Ющенка Віталіна в коментарі виданню ”Гордон” каже, що вони взагалі не підтримують зв'язок з ексневісткою. Між ними вже багато років немає жодного спілкування.

“Я нічого про неї не знаю. Спілкування немає ніякого, вже я не знаю навіть,скільки років. Просто абсолютно ніякого немає спілкування”, — говорить Віталіна.

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Ліза Ющенко / © instagram.com/liza_u

Ба більше, родина Ющенків не підтримує зв'язок з Варварою теж. Віталіна каже, що для них це болісна тема, адже вони насправді сумують за онукою. Утім, Ющенки сподіваються, що колись Варвара вийде на зв'язок із ними.

“Сумно. Сумно, тому що Варечка — це ж і наша Варечка. Що так життя складеться, ніхто не знав. Це для нас такий сумний бік, але, дай Боже, щоб у дитини все було добре, щоб вона за силою і можливостями змогла колись усе зрозуміти і знала, що її батько, і тітка, і дід люблять, і бабуся”, — додала Віталіна.

Донька Лізи Ющенко / © instagram.com/liza_u

Зазначимо, син Віктора Ющенка до 2012 року перебував у шлюбі з Єлизаветою. У колишнього подружжя є спільна донька Варвара. 2014 року Ліза Ющенко вийшла заміж за російського бізнесмена. Вона народила йому сина та переїхала жити до Москви, де перебуває й досі. Про російське вторгнення до України Ліза відмовчується.