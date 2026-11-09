У родині Жені Кота сталося горе: у танцівника помер тесть через хворобу

Женя Кот з дружиною Наталією Татарінцевою / © instagram.com/kot_jenya

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Український хореограф і співак Женя Кот переживає важку втрату в родині — помер його тесть.

Про смерть батька повідомила дружина артиста, тренерка Наталія Татарінцева. Чоловік пішов із життя 5 листопада після хвороби, а його донька присвятила йому щемливий допис у фотоблогу.

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Наталія зізналася, що родина досі не може оговтатися від того, що сталося. Вона згадала батька як надзвичайно енергійну та життєрадісну людину, яка вміла створювати навколо себе особливу атмосферу. За словами тренерки, він любив життя, гумор, спілкування та компанії.

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Тесть Жені Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

«Прощавай, наш рідний. Наш найдорожчий. Наш найкращий чоловік, тато і дідусь. Ми досі не можемо повірити, що пишемо ці слова. Що вчора нам довелося провести тебе в останню путь. Ти був неймовірно активним, харизматичним, веселим. І нам так хочеться, щоб усі пам’ятали тебе саме таким», — написала Наталія Татарінцева.

Окремо вона звернулася до мами Світлани, яка до останнього залишалася поруч із чоловіком. Наталія наголосила, що батько був оточений її любов’ю та турботою навіть у найважчі моменти. Сама ж тренерка назвала себе щасливою донькою, якій тепер доводиться вчитися жити з болем утрати.

«Для Світлани ти був коханим чоловіком. Вона любила тебе всім серцем, берегла, доглядала і залишалася поруч до останньої миті. Навіть тоді, коли було нестерпно важко. Для мене ти назавжди залишишся найпотужнішим татом у світі. Я так сильно тебе люблю, тату. І мені страшенно боляче усвідомлювати, що більше не зможу тебе обійняти, почути твій голос, посміятися з твоїх жартів чи просто побути поруч», — зворушливо поділилася вона.

Наталія Татарінцева з татом / © instagram.com/tatarintseva.kot

У дописі тренерка згадала й про стосунки батька з маленькою онукою Лелею. Часу разом їм випало небагато, однак Наталія переконана, що донька знатиме про дідуся та його любов до неї: «Ти встиг стати таким чарівним і смішним дідусем для нашої маленької Лелі. Я обіцяю тобі, тату, що вона знатиме, яким прекрасним був її дідусь».

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Також Наталія повідомила, що причиною смерті батька стала хвороба. За її словами, усе відбулося дуже швидко, тому родині досі складно усвідомити непоправність того, що сталося. Тренерка опублікувала звістку не одразу, а через кілька днів після смерті чоловіка.

Тесть і донька Жені Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Тесть і теща Жені Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

«5 листопада 2026 року хвороба забрала тебе від нас. Так швидко, так безжально, що ми досі не можемо усвідомити, як це сталося. Нам із мамою зараз дуже важко. Ми сумуємо за тобою кожною частинкою серця. Нам бракуватиме тебе в усьому. У родинних зустрічах, у святах, у звичайних телефонних розмовах, у тих маленьких моментах, із яких і складається життя. Спочивай спокійно, наш рідний. Ти був, є і назавжди залишишся величезною частиною нашого життя», — довела до сліз Татарінцева.

Наостанок вона звернулася до найріднішого з вдячністю «за любов, за родину, за щасливі спогади, за те, що був саме таким» та пообіцяла згадувати.

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