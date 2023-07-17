У Романа Сасанчина захворіла однорічна донечка: "Змушені були піти до лікаря"

Виконавець розповів, що сталося.
Переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин поділився сумною новиною, що його однорічна донечка Елізабет захворіла.
Про це виконавець повідомив в Instagram-stories. Днями артист разом з дружиною Іванною та донькою приїхав до Києва. Однак маленька дівчинка почала погано почуватися. Як розповів музикант, в Елізабет піднялася висока температура.
"Кожні три години температура підіймається до 39,7. Також дуже знобить", - розповідав артист.
Молоді батьки вирішили не займатися самолікуванням, тож звернулися за допомогою до лікарів.
"Змушені були піти до лікаря, оскільки вночі Еліза зовсім була ніяка і плакала від болю в животику", - поділився Роман.
Що саме сталося з маленькою Елізабет, співак не став розповідати. Однак Сасанчин зазначив, що вони з дружиною намагаються вилікувати донечку та підняти їй настрій.
Нагадаємо, нещодавно хворів 5-річний син акторки Наталки Денисенко. У маленького хлопчика теж підіймалася висока температура.
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