У Романа Сасанчина захворіла однорічна донечка: "Змушені були піти до лікаря"

Переможець проєктів "Голос діти" та "Голос країни" Роман Сасанчин поділився сумною новиною, що його однорічна донечка Елізабет захворіла.

Про це виконавець повідомив в Instagram-stories. Днями артист разом з дружиною Іванною та донькою приїхав до Києва. Однак маленька дівчинка почала погано почуватися. Як розповів музикант, в Елізабет піднялася висока температура.

"Кожні три години температура підіймається до 39,7. Також дуже знобить", - розповідав артист.

Роман Сасанчин із донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Молоді батьки вирішили не займатися самолікуванням, тож звернулися за допомогою до лікарів.

"Змушені були піти до лікаря, оскільки вночі Еліза зовсім була ніяка і плакала від болю в животику", - поділився Роман.

Дружина Романа Сасанчина з донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Що саме сталося з маленькою Елізабет, співак не став розповідати. Однак Сасанчин зазначив, що вони з дружиною намагаються вилікувати донечку та підняти їй настрій.

Донька Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Нагадаємо, нещодавно хворів 5-річний син акторки Наталки Денисенко. У маленького хлопчика теж підіймалася висока температура.

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