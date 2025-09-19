У Росії Аллі Пугачовій погрожують в’язницею: зухвала реакція зірки

Алла Пугачова / © скриншот з відео

Російська співачка Алла Пугачова, яка від початку повномасштабного вторгнення виїхала з РФ та підтримує Україну, опинилася під загрозою кримінального переслідування в Росії.

Після її відвертого інтерв’ю, де вона пояснила причини від’їзду з країни, проти артистки подали позов. У росЗМІ стверджують, що російський адвокат нахабно заявив, що висловлювання Пугачової про покійного президента Чечні Джохара Дудаєва як про "порядну людину" нібито можна трактувати як "виправдання тероризму". Росіянин зухвало вимагає стягнути з артистки понад 10 мільйонів доларів, а також позбавити її авторських відрахувань у розмірі 200 тисяч доларів щороку. Більше того, за словами одіозного адвоката, співачці може загрожувати й тюремний термін — до п’яти років ув’язнення.

"Доходи від композицій, у тому числі й написаних ще в СРСР, не повинні фінансувати антиросійські настрої", — заявив російський юрист.

Крім нього, до "скасування" Пугачової приєднався голова Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією у Росії. Чоловік переконаний, що після своїх висловлювань артистка "не заслуговує жодної уваги" та нібито може підпадати під кілька кримінальних статей.

Водночас сама Алла Пугачова не приховує іронії щодо ситуації. У соцмережі вона опублікувала світлину, на якій усміхається, і додала.

"Хвилинний порив говорити зник. Чи не краще просто допити свій келих. Мені краще піти посміхаючись", — зневажливим до росіян дописом зауважила співачка.

