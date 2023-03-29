У Росії масово скасовують концерти зрадниці Ані Лорак та хочуть вигнати її з країни

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка у війні обрала бік країни-агресорки Росії, виявилася там непотрібною.

Зокрема, концерти виконавиці почали масово скасовувати. Так, зрадниці вже відмовили у таких російських містах - Краснодарі, Ростові-на-Дону і під питанням виступ у Воронежі. А все тому, що російські "патріоти" запідозрили, що Ані Лорак фінансово допомагає українським військовим.

А істерику в росіян викликав допис зрадниці вInstagram, де вона українською мовою писала, як її брат ховається від бомб у підвалі. А також Лорак раніше заявляла, що сама знає, як любити та підтримувати свою країну, а робить вона це непублічно.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Коли концерти зрадниці почали скасовували, то вона одразу ж виправдалася, заявивши, що ніколи не допомагала українським військовим.

Однак, це вже було запізно. У РФ Ані Лорак хочуть визнати "іноагенткою". У Генпрокуратурі та податковій службі вже з'явилися відповідні звернення, аби артистку перевірили на предмет фінансування ЗСУ.

На двох стільцях всидіти не вдалося

Нагадаємо, тим часом інша зрадниця Maruv у соцмережах хизується розкішним відпочинком у Туреччині та поводиться так, ніби в Україні немає війни. Виконавиці жорстко дорікнули за мовчазну позицію.

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