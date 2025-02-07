У Росії музикант Стройкін, який підтримував ЗСУ, вистрибнув з вікна під час обшуків його квартири

Російський музикант Вадим Стройкін трагічно загинув у Санкт-Петербурзі.

59-річний музикант за життя мав чітку проукраїнську позицію й регулярно критикував дії злочинної влади у соцмережах. Зокрема, називав Путіна "покидьком" і висловлював надії на його чимскоріше "ув'язнення". Згодом влада Кремля, яка за час війни посилила покарання за опозицію, висунула артисту підозри у так званій участі в терористичній організації й спонсоруванні ЗСУ.

У результаті поліція увірвалася до помешкання музиканта, щоб віднайти докази. Таким чином російська влада погрожувала Вадиму обмеженням волі до 20 років. За словами очевидців, під час обшуків Стройкін пішов на кухню "за склянкою води" й вистрибнув з вікна 10-го поверху. Про моментальну смерть музиканта повідомила низка російських ЗМІ. Всі додаткові обставини встановлює слідчий комітет РФ.

Вадим Стройкін

Зазначимо, Вадим Стройкін народився у російському місті Снєжинськ, здобув освіту в Британській школі журналістики та розпочав шлях радіоведучого. Він створив авторське шоу. Згодом його вподобання змінилися й він став керівником туристичної агенції. Але від 2015 року поринув у музику та проводив уроки гри на гітарі.

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