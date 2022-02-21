У Росії на відомого музиканта напали з ножем у ліфті: відео 18+

Олександр Колкер відмовився від госпіталізації.

У Росії невідомий скоїв жорстокий напад на знаменитого композитора Олександра Колкера.

88-річний музикант був у ліфті свого будинку у Санкт-Петербурзі, коли до нього зайшов високий чоловік у шапці та захисній масці. Зловмисник спершу душив Колкера, а потім вдарив ножем. Після цього чоловік викинув закривавлений ніж під сходи та втік. Про це пише низка РосЗМІ. Також у Мережі з'явилося відео нападу.

Увага! Відео містить жорстокі кадри

Повідомляється, що композитор сам викликав поліцію та відмовився від госпіталізації. Невдовзі підозрюваного затримали за "гарячими слідами" в хостелі. Ним виявився 46-річний чоловік.

Зауважимо, Олександр Колкер - автор більш ніж сотні пісень, зокрема "Стоят девчонки" та "Ночной трамвай".

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