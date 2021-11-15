У Росії напали на відомого рок-музиканта: "Отримав постріл в обличчя"

Чоловік заступився за свою дружину.

У Росії напали на відомого рок-музиканта, засновника колективів "Муха" та "Ногу Свело!" Антона Якомульського.

Інцидент стався вночі у Москві. Чоловік прогулювався разом зі своєю коханою містом, аж раптом до них підійшов незнайомець та вистрелив в обличчя музикантові з газового пістолета. Як повідомляє у своєму Instagram Антон, той чіплявся до його дружини, а він заступився за неї.

Антон Якомульський з дружиною / instagram.com/yakomulsky

"Якийсь ідіот наїхав на мою дружину. Заступився. Отримав постріл в обличчя із газового пістолета. Неприємно. Поліція, швидка. Ось це рок-н-рол", - повідомив музикант.

Наразі артист перебуває у лікарні. У нього діагностували хімічні опіки очей. Поліція взялася за розслідування інциденту.

Зазначимо, Антон Якомульський – російський барабанник, композитор, мультиінструменталіст, засновник колективів "Муха" та "Ногу Свело!".

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