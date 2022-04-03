У Росії під час концерту чоловік впав з балкона на жінку і загинув

У Росії під час концерту чоловік впав з балкона на жінку і загинув

Жінка ж наразі перебуває в реанімації.

У Росії відбувся виступ путініста Сергія Трофімова. Концерт не минув без казусів.

Російські ЗМІ пишуть, що під час виступу путініста один з глядачів втратив рівновагу та впав з 10-ти метрового балкона на жінку. Чоловік, який був у стані алкогольного сп’яніння, загинув на місці. Жінка ж наразі перебуває в реанімацї.

Окрім того, коли чоловік падав, то схопився за іншу глядачку. Жінка намагалася його втримати, однак сама впала. Наразі вона також перебуває у лікарні.

Сам же путініст Сергій Трофімов заявив, що нічого не бачив. Про те, що сталося під час його концерту, він дізнався лише за лаштунками.

Нагадаємо, скандально відома ведуча та акторка Сніжана Єгорова розповіла, що консульство в Анталії, Туреччина, не подовжило термін дії закордонпаспортів її малолітнім дітям 10, 12 та 15 років.

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