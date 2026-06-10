У Росії померла акторка Людмила Чурсіна, яка підтримувала війну в Україні та анексію Криму

Людмила Чурсіна

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Російська акторка Людмила Чурсіна, яка підтримувала війну в Україні та анексію Криму, померла.

Життя артистки, яка була палкою путіністкою, обірвалося 10 червня у віці 84 років. Причиною смерті Людмили Чурсіної називають раптову зупинку серця. Відомо, що тривалий час скандальна акторка хворіла. Зокрема, торік вона тиждень провела в кардіологічній реанімації. Окрім того, в Чурсіної були діагностовані гіпертонія, стенокардія, атеросклероз.

Зазначимо, Людмила Чурсіна була радянською та російською акторкою. Вона закінчила театральний виш у Москві, після чого почала працювати за спеціальністю. Та артистка славилась не лише творчими здобутками, а й підтримкою кривавого диктатора путіна. Зокрема, 2014 року вона виступила за анексію Криму. У травні 2017 року Чурсіна опинилась в базі сайту «Миротворець» за незаконний перетин державних кордонів України, заперечення російської агресії та участь у пропагандистських заходах.

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Людмила Чурсіна

Окрім того, у вересні того ж таки року Мінкульт вніс акторку до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці. Врешті, артистці був заборонений в’їзд до України.

Повномасштабне російське вторгнення та злочини окупантів на українських землях не змінили позиції Любмили Чурсіної. Вона й надалі підтримувала загарбницьку політику РФ та кривавого диктатора путіна.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ ліквідували російського актора-окупанта, який грав у пропагандистському серіалі «Щасливі разом».

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