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У Росії померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

У Росії померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

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У Росії померла зірка радянського кіно Інна Чурикова

Інна Чурикова / Фото: kino-teatr.ru

Артистці було 79 років.

Зірка радянського кіно Інна Чурикова пішла з життя.

Артистці було 79 років. Про смерть акторки розповів директор театру "Ленком" Марк Варшавер, де акторка грала. Що стало причиною смерті Чурикової, наразі невідомо. Зазначимо, що останні декілька років акторка багато хворіла.

Інна Чурикова / © kino-teatr.ru
Інна Чурикова / Фото: kino-teatr.ru

Декілька місяців тому Чурикова отримала серйозні переломи під час падіння.

Інна Чурикова за життя зіграла більше ніж у 40 стрічках та серіалах. Найвідоміші її роботи у кіонфільмах "Морозко", "Той самий Мюнхгаузен", "Васса", "Ребро Адама", "Ширлі-мирлі", "Військово-польовий роман" та багато інших.

Інна Чурикова / © kino-teatr.ru
Інна Чурикова / Фото: kino-teatr.ru

Нагадаємо, що наприкінцісічня 2022 року пішов з життя радянський актор Леонід Куравльов, багатьом відомий за грою у фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша", "Золоте теля" та інших. Втім, попрощатися з артистом майже ніхто не прийшов.

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Дата публікації
Перегляди
5151
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