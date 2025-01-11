У Росії померла зірка серіалу "Королева Марго" Євгенія Добровольська

Російська акторка Євгенія Добровольська померла.

Артистка пішла з життя у 60-річному віці. Причиною смерті стала важка хвороба серця, з якою Добровольська боролася до останнього. Також повідомляється, що ймовірно це виникло на тлі ускладнень від останньої стадії раку. Про це повідомила низка пропагандистських ЗМІ.

Відомо, що Світлана дуже схудла протягом 2024 року. Через деякий час почали ширитися чутки про її невиліковний діагноз. А востаннє на сцену театру акторка виходила у червні минулого року. Нині триває експертиза, після якої назвуть точні причини її смерті.

Євгенія Добровольська

Друга дружина актора Михайла Єфремова понад 30 років грала у театрі, а також знімалася у популярних картинах. Зокрема, зіграла ролі у серіалах "Королева Марго", "Іронія долі. Продовження", "Д. Д. Д. Досьє детектива Дубровського" та інших.

Свого часу Добровольська також знімалася в українських фільмах. Зокрема, у її фільмографії – "Поки не випав сніг", "В одне єдине життя", "Дільниця" та інші. Щоправда, через відвідування та виступи у Криму її було внесено до бази "Миротворець".

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